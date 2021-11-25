أنشيلوتي يوضح أسباب استبدالاته أمام شيريف.. ويعلق على قضية بنزيمة

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أسباب التبديلات التي قام بها خلال لقاء فريقه ضد شيريف تيراسبول، وعلق على قضية لاعبه كريم بنزيمة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد كانت مباراة جيدة، لقد لعبنا بشكل جيد وأظهرنا جودتنا. قدمنا ​​أداء دفاعياً جيداً ولم نخاطر، ولا سيما في البداية".

وأضاف "أنا سعيد لتجاوز دور المجموعات ولدينا مباراة متبقية أمام إنتر، أتمنى أن نفوز فيها ونعتلي الصدارة".

وفسر المدرب الإيطالي أسباب تغييراته أمام شيريف قائلا "لقد تحدث معي كاسيميرو وأخبرني أنه لا يريد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، انتظرت قليلا ثم استبدلته لتجنب الايقاف عن مباراة إنتر".

وأكمل "غيرت فيرلاند ميندي بسبب البطاقة، وداني كارفاخال لانه تعافى حديثا من إصابة وديفيد ألابا لأنه عانى من التواء بسيط في الركبة

وواصل "استبدلت رودريجو لأنه عانى من إصابة خلال الأيام الأخيرة وكان من الممكن أن تكون مشاركته خطيرة".

وعلق أنشيلوتي على الحكم القضائي الصادر ضد لاعبه الفرنسي بنزيمة قائلا "لم نتحدث سويا، كريم هادئ. إنه موضوع تمت مناقشته منذ فترة طويلة، يركز اللاعب على عمله".

وأتم "لقد رأيته هادئا للغاية ولعب مباراة شيريف بشكل جيد جدا".

أدانت المحكمة في فرنسا كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي في قضية زميله ماتيو فالبوينا.

وحكمت المحكمة على بنزيمة بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنافيذ مع غرامة 75 ألف يورو.

وسيتعين على بنزيمة قضاء العام في السجن حال تكرار الأمر.

وتم الإعلان عن الحكم يوم الأربعاء بعد اكتمال 3 جلسات.

وقرر محامي بنزيمة الاستئناف على الحكم بعد صدوره.

المحققون قالوا في وقت سابق إن بنزيمة شجع فالبوينا على الدفع لمجموعة من المبتزين للحفاظ على تسجيله الجنسي بعيدا عن الأعين، بينما أنكر مهاجم ريال مدريد ارتكابه لأي فعل خاطئ، واعتبر فريقه القانوني أن التهمة الموجهة ضده عبثية.

وأصر محامي بنزيمة وقتها على براءة موكله التامة من هذا الفعل، مؤكدا أن كل ما عليه في هذه القضية هو تسجيل صوتي واحد لمحادثة بينه وبين فالبوينا، نصحه خلالها بمنع هذا التسجيل موضع الابتزاز من الانتشار، مشددا على عدم تداخله مع أطراف السلوك الإجرامي موضع النقاش في المحاكمة.

وتعود القضية إلى يونيو 2015 حين تلقى فالبوينا مكالمة تهديدية خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، قال خلالها المتصل أنه يريد التوصل لاتفاق معه وطالبه بتسمية وسيط من اختياره.

ويتهم الادعاء بنزيمة بأنه هو هذا الوسيط، وأنه تم تجنيده لهذه المهمة من المبتزين لإقناع زميله بالدفع، ما ترك مهاجم ريال مدريد متهما بالتواطؤ في هذه العملية.

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