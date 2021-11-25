مباشر في الدوري - الاتحاد السكندري (1)-(1) فاركو.. انطلاق الشوط الثاني
الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 14:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وفاركو في الجولة السادسة من الدوري المصري.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس بـ 8 نقاط، أما فاركو ففي المركز الـ 12 بـ 6 نقاط.
طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق50: جوووول التعادل كريم الديب يسجل من رأسية متقنة من خالد الغندور.
ق38: استمرار اللعب بعد العودة لـ VAR للشك في طرد محمود حمادة بشكل مباشر ولكن اللاعب ينال إنذارا
ق27: الهدف الأول في المباراة. أحمد عوض يستغل رأسيات متتالية داخل منطقة الاتحاد ليسدد رأسية في شباك عبد المنصف مرت بالخط من كاد المرمى.
ق20: سجال بين الفريقين في المباراة
بداية المباراة
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