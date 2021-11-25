تشكيل الدوري – عمرو جمال يقود هجوم فاركو.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد

يقود عمرو جمال هجوم فاركو أمام الاتحاد السكندري، فيما يبدأ كريستوفر مابولولو مع فاركو.

أعلن مجدي عبد العاطي مدرب فاركو، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري بعد قليل.

تشكيل فاركو شهد البدء بـ عمرو جمال في الهجوم، بجانب رزقي حمروني، ووليد علي.

ويبدأ رامي صبري في الدفاع بجانب أحمد عوض، وجابر كامل.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حارس: محمد صبحي.

الدفاع: رامي صبري - أحمد عوض - جابر كامل.

الوسط: عزمي غومة - أحمد الصغيري - محمود حمادة - محمود جهاد

الهجوم: وليد علي - رزقي حمرون - عمرو جمال.

بينما يجلس على دكة البدلاء:

محمود السيد - أحمد مودي - أحمد محمود - أحمد سعيد - أحمد البحراوي - كينجسلي سوكاري - محمد فؤاد - أحمد شريف - إسلام جمال.

على الجهة الأخرى، يبدأ

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس: محمد عبد المنصف.

الدفاع: هشام صلاح – مروان عطية – السيد سالم – صبري رحيل.

الوسط: كريم الديب – بنيامين بواتينج.

أمامهما: خالد الغندور – مورو ساليفو – بنيامين بواتينج.

الهجوم: كريستوفر مابولولو.

ويلتقي فاركو مع الاتحاد السكندري بعد قليل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.