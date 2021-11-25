تشكيل الأهلي المتوقع – مفاضلة وحيدة قد تدفع بـ عمار حمدي أساسيا ضد سموحة

يفاضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بين الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، أو في وسط الملعب، ضد سموحة في الجولة السادسة من الدوري.

ومن المنتظر، في حال الدفع بأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، أن يلعب عمار حمدي بجوار أليو ديانج في وسط الملعب.

أما في حال الدفع بأكرم توفيق على حساب عمار حمدي في وسط الملعب لتعويض عمرو السولية الموقوف، حينها سيشارك محمد هاني كظهير أيمن.

وأتى تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – حمدي فتحي - بدر بانون – أيمن أشرف

الوسط: أليو ديانج – عمار حمدي – بيرسي تاو – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: محمد شريف

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات، فيما يحل سموحة في المركز الـ 11 في بـ 6 نقاط.