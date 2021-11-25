عضو لجنة تنظيم كأس الأمم: الكاميرون مستعدة بشكل جيد لاستضافة البطولة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

شدد فاليري إيكوم عضو اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون على قدرة بلاده على استضافة البطولة في موعدها والانتهاء من كل التجهيزات قبل الموعد المحدد من الاتحاد الإفريقي.

وقال فاليري عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الأمور الآن تسير بشكل جيد بشأن الاستعداد لتنظيم كأس الأمم الإفريقية وفي الطريق لحل بعض المشكلات التي تواجه الكاميرون ولكني على يقين أننا نستطيع إنجاز كل شيء من أجل استضافة البطولة وأيضا تطبيق كل الإجراءات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، ولم يصدر أي شيء من الاتحاد الإفريقي يفيد بسحب تنظيم البطولة من الكاميرون".

وأضاف "الكاميرون ستكون جاهزة لبطولة أمم إفريقيا قبل 30 نوفمبر ونحن نسعى للاستعداد بشكل كامل وإنهاء كل الأمور اللازمة لتنظيم بطولة ناجحة، هناك بعض الملاعب التي يجب تجهيزها بشكل لائق والجميع مستمر في العمل ويبذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع في توفير البنية التحتية ولذلك أستطيع أن أؤكد أن كل الأمور ستكون على ما يرام في الوقت المناسب لاستضافة هذه البطولة".

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وتابع "نتمنى أن يساعدنا الجميع من أجل نجاح هذه البطولة وأيضا من كل المنتخبات المشاركة حتى تقام البطولة في شهر يناير".

وأتم تصريحاته "نشكر الاتحاد المصري على الدعم الدائم الذي يقدمه لنا باستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة ونتمنى أن تكون البطولة ناجحة والتنظيم على أكمل وجه".

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين.

الكاميرون كأس أمم إفريقيا
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