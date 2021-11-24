تشكيل ريال مدريد – بنزيمة يقود الهجوم.. وكورتوا يحرس المرمى أمام شيريف

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يقود كريم بنزيمة هجوم ريال مدريد أمام شيريف تيرابسول، فيما يحرس تيبو كورتوا المرمى.

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة شيريف تيرابسول، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد شهد البدء بـ دافيد ألابا كقلب دفاع، فيما يبدأ فيرلان ميندي كظهير أيسر.

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ويقود كريم بنزيمة الهجوم، بجانب رودريجو، وفينيسيوس جونيور.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي

حارس: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلان ميندي.

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد
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