مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: الرجاء وافق على موعد السوبر.. وطلب من كاف

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 19:55

كتب : محمد عبد العظيم

الرجاء المغربي

كشف مصدر من الاتحاد المغربي أن الرجاء قد وافق على لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي يوم 24 ديسمبر.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "الرجاء وافق على لعب المباراة في ذلك التاريخ، وأرسلنا موافقتنا وموافقة الرجاء على ذلك".

وأوضح "ولكن الموافقة تضمنت طلب من الرجاء بأن يُسمح له بقيد اللاعبين غير المقيدين إفريقيًا، خاصة وأنها تأتي قبل أيام قليلة من فتح الفترة الثانية للقيد".

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وشدد "بعد الخطاب حصلنا على مؤشرات جيدة من كاف في هذا الملف إذا أقيمت المباراة في هذا الموعد".

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ويواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية الإفريقية، على لقب السوبر الإفريقي.

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن كاف قد اقترح إقامة السوبر يوم 24 ديسمبر.

وخاطب كاف كل من الاتحادين المصري والمغربي لتحديد موقف كل منهما من الموعد المقترح خاصة مع مباريات جدول الدوري لكل من الفريقين.

وينتظر المكتب التنفيذي رد الاتحادين المصري والمغربي في اجتماع الغد وإذا وافقا سيتم تحديد يوم 24 من ديسمبر موعدا للسوبر الإفريقي.

وفي حال تم رفض الموعد المقترح من كاف سيتم تأجيل السوبر الإفريقي إلى أحد شهري فبراير ومارس وفقا لجدول كأس العالم للأندية والذي يشارك به الأهلي.

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