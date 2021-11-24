اللجنة المنظمة لـ كأس أمم إفريقيا ترد على خطاب كاف التحذيري

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 19:46

كتب : محمد عبد العظيم

قرعة كأس أمم إفريقيا

أرسلت اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا، بالكاميرون، ردا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على الخطاب التحذيري المتعلق بمشاكل التنظيم.

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وأوضحت اللجنة المنظمة في خطابها أنه بالنسبة للاستاد الأولمبي الرئيسي للبطولة، فأنه "يسعدنا إبلاغكم بأنه منذ زيارتكم في يوم 22 أكتوبر الماضي، استمرت أعمال البناء في البنية التحتية الرياضية، وانتهى 98% من العمل في الغطاء الخارجي للسقف، وعلى نفس المنوال بدأ تركيب الترتان والشاشات العملاقة وأوشكنا على الانتهاء من الأعمال المتبقية"

وأضاف الخطاب: " فيما يتعلق بموعد تسليم مجمع (أوليمبي) الرياضي والذي يشتمل على الاستاد وأمور أخرى فإن المواعيد النهائية محددة من قبل الشركة المنفذة في 30 نوفمبر 2021 وهى المواعيد النهائية التي تم التأكيد عليها خلال الزيارة الأخيرة".

وأكد الخطاب "فيما يتعلق بإدارة الملعب، يوجد منسق عام للملعب يتولى المهام الرئيسية على المستوى الإداري ويساعده منسق مساعد وفريق من المتعاونين المعينين لمحطات عمل معينة".

وانتقل الخطاب للحديث عن عشب الملعب حيث قال "في هذا الصدد وفيما يخص عشب الملاعب، نؤكد على الفور على اهتمام دولة الكاميرون واللجنة المنظمة بجودة العشب في ملاعب البطولة، ولا نرى أي عيب في وصول فريق من كاف للتحقق من تقدم العمل في أرضية الملاعب، علاوة على ذلك اتخذت دولة الكاميرون بالفعل خطوات للتعويض عن التأخيرات التي لوحظت في الانتهاء من الملعب أوليمبي، وقمنا على الفور بمراسلة الشركة المسئولة عن الملعب والتي وضعت بالفعل خطة صيانة لتحسين جودة العشب".

واستدركت اللجنة: "فيما يخص المحاذير الخاصة بفيروس كورونا، فتهدف سياسة الحكومة التي يقودها وزير الصحة العامة لضمان مستوى عال من الجودة خلال البطولة بنسبة 100% على أساس إنشاء بطاقة صحية يدخل بها المشجع لملعب المباراة، وستتكون البطاقة الصحية (Health pass) من فحص كورونا لم يمر عليه سوى 48 ساعة للأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، أما الذين حصلوا على لقاح كامل سيكون عليهم عمل فحص الكورونا بحد أقصى 7 أيام قبل المباراة. ويجب على المشجع حجز التذكرة على المنصة المخصصة لها، وسيتم التحقق من البطاقة الصحية قبل دخول الملعب عن طريق الهاتف الذكي أو الورق الآمن. أما الحكام واللاعبين والمسؤولين المشاركين في المباراة سيتم خضوعهم لفحص كورونا PCR قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط".

كأس أمم إفريقيا الكاميرون
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