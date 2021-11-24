مصدر من الاتحاد المغربي لـ في الجول: الرجاء وافق على موعد السوبر.. وطلب من كاف

اللجنة المنظمة لـ كأس أمم إفريقيا ترد على خطاب كاف التحذيري

الأهلي يكشف لـ في الجول: طلب من كاف حال لعب السوبر الإفريقي يوم 24 ديسمبر

قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية

مصدر من كاف لـ في الجول: هذا موقفنا من عدم جاهزية ملعب افتتاح أمم إفريقيا

في الجول يكشف ما سيدور بـ اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية لـ كاف