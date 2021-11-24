جارديان: ضربة لـ تشيلسي.. اشتباه في إصابة تشيلويل بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 17:59

كتب : FilGoal

تشيلويل تشيلسي

ينتظر نادي تشيلسي تلقي أنباء مطمئنة بشأن إصابة مدافعه بين تشيلويل التي تعرض لها خلال مواجهة يوفنتوس.

وخرج الظهير الأيسر الإنجليزي مصابا خلال مباراة تشيلسي ويوفنتوس في مجموعات دوري الأبطال والتي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية دون رد.

واشتكى تشيلويل من آلام في الركبة، وذلك غادر المباراة.

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صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية كشفت عن اشتباه إصابة تشيلويل بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويأمل تشيلسي أن تأتي نتائج الفحص الطبي الذي سيخضع له الظهير الأيسر مطمئنة، وألا تكون إصابته قطع في الرباط الصليبي.

وفي حالة تأكد إصابة تشيلويل بقطع في الرباط الصليبي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 شهور.

ولعب تشيلسي 6 مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدف.

كما شارك في 6 مباريات أخرى ما بين دوري الأبطال وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

على جانب آخر لا يزال تشيلسي ينتظر أيضا نتائج الفحص الذي خضع له لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي، وذلك بعدما تعرض للإصابة أمام يوفنتوس.

كانتي غادر الملعب أيضا بعدما تعرض للإصابة في الركبة وشارك بدلا منه روبن لوفتيس تشيك.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

تشيلسي بين تشيلويل الدوري الإنجليزي
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