بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 17:53

كتب : أحمد الخولي

فرحة لاعبو الأهلي بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح في كأس العالم للأندية

تقام قرعة كأس العالم للأندية في زيوريخ بسويسرا يوم 29 نوفمبر، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة أوائل عام 2022 ،حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عموما، في البطولة، رفقة أندية الهلال السعودي ومونتريري المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، ونادي فلامينجو أو بالميراس البرازيلي اللذان يلتقيان في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم 27 نوفمبر.

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ومن المقرر حسبما أعلن فيفا أن تقدم الحفل المذيعة والصحفية سامانثا جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة قائد تشيلسي السابق جون تيري الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.

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