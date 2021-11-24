برايثوايت: سيكون لدي دورا مهما في برشلونة عندما أعود

يعلم مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة أن سيكون له دورا مهما عندما يعود من الإصابة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ويغيب المهاجم الدنماركي بسبب الإصابة في الركبة اليسرى منذ سبتمبر الماضي.

وقال برايثوايت لقناة TV3 الكتالونية: "السؤال الآن هو العودة قريبا، لكن سيكون لدي دورا مهما عندما أعود".

وأضاف "تحدثت مع تشافي، هو يعلم ماذا يريد أن يفعل، ويرغب في التغيير".

وأردف "يعرف الطريقة التي يريد أن يلعب بها، وهذا يجعل كل شيء واضحا، سيكون الأمر مثيرا".

وأتم "كل شيء يسير بشكل جيد".

وخاض الدنماركي البالغ 30 عاما 3 مباريات الموسم الجاري سجل هدفين وصنع هدف.