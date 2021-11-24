إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ إصابة مهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة تشوبو موتينج بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "المهاجم الكاميروني يخضع الآن للعزل المنزلي ويشعر بحالة جيدة".

قبل أيام، قرر نادي بايرن ميونخ عزل 4 لاعبين من الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، كان من بينهم تشوبو موتينج.

وأفاد النادي في بيان الأحد الماضي: "بايرن ميونخ يقرر خضوع الرباعي سيرج جنابري وجمال موسيالا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وميكائيل كويسانسي لحجر صحي بعد مخالطة شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا".

وكان جوشوا كيميتش قد غاب عن لقاء أوجسبورج يوم الجمعة للسبب نفسه.

الشهر الماضي، تسببت تصريحات كيميتش عن عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا في جدل واسع بألمانيا.

فقد أعرب البالغ من العمر 26 عاما عن تخوفه بشأن الآثار المحتملة للتطعيم على المدى الطويل، في الوقت نفسه لم يستبعد أن يتلقى التطعيم في المستقبل.

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