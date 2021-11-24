إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 16:03

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه مع بايرن ميونيخ ضد الأهلي

أعلن نادي بايرن ميونخ إصابة مهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج بفيروس كورونا.

وأفاد النادي في بيان: "أثبتت نتائج الفحوصات الطبية إصابة تشوبو موتينج بفيروس كورونا".

وأضاف البيان "المهاجم الكاميروني يخضع الآن للعزل المنزلي ويشعر بحالة جيدة".

أخبار متعلقة
حوار صلاح المطول - عن أفضل هدف سجله وهاتريك يونايتد والأرقام القياسية صلاح يحصد جائزة أفضل لاعبي ليفربول للشهر الثالث على التوالي إيميل هيسكي: لا أجد أي سبب يجعل صلاح يرحل من ليفربول صلاح يبحث عن رقم قياسي جديد أمام بورتو

قبل أيام، قرر نادي بايرن ميونخ عزل 4 لاعبين من الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بفيروس كورونا، كان من بينهم تشوبو موتينج.

وأفاد النادي في بيان الأحد الماضي: "بايرن ميونخ يقرر خضوع الرباعي سيرج جنابري وجمال موسيالا وإريك ماكسيم تشوبو موتينج وميكائيل كويسانسي لحجر صحي بعد مخالطة شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا".

وكان جوشوا كيميتش قد غاب عن لقاء أوجسبورج يوم الجمعة للسبب نفسه.

الشهر الماضي، تسببت تصريحات كيميتش عن عدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا في جدل واسع بألمانيا.

فقد أعرب البالغ من العمر 26 عاما عن تخوفه بشأن الآثار المحتملة للتطعيم على المدى الطويل، في الوقت نفسه لم يستبعد أن يتلقى التطعيم في المستقبل.

بايرن ميونخ إيريك ماكسيم تشوبو موتينج إريك تشوبو موتينج
نرشح لكم
إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا بايرن يقرر عزل رباعي الفريق بسبب مخالطة شخص مصاب بكورونا دورتموند يقترب من الصدارة بثنائية على شتوتجارت في غياب مرموش الخسارة الثانية.. بايرن ميونيخ يسقط في دربي بافاريا على يد أوجسبورج يوليان ناجسلمان.. هل يحافظ على قوة بايرن ميونيخ؟ ناجلزمان يوضح موقف كيميتش بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا
أخر الأخبار
برايثوايت: سيكون لدي دورا مهما في برشلونة عندما أعود 19 دقيقة | الدوري الإسباني
لا جازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس مستعد لعرض 50 مليون يورو لضم فلاهوفيتش 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
منافس مصر - تعديلات في قائمة السودان بـ كأس العرب.. واستمرار لاعب سموحة 54 دقيقة | كأس العرب 2021
إصابة مهاجم بايرن بفيروس كورونا ساعة | الدوري الألماني
جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب ساعة | كأس العرب 2021
فانتازي في الجول (5) - مباراة مؤجلة وزيزو ومعلول يواصلان التسجيل.. وثلاثي هو الأفضل ساعة | الدوري المصري
قائمة فلسطين لـ كأس العرب - استبعاد لاعب وإصابة آخر واستمرار مدافع القناة ساعة | كأس العرب 2021
قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022