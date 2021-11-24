قائمة بيراميدز - السعيد ورمضان يواجهان مانياما الكونغولي في الكونفدرالية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 15:25

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز القائمة المسافرة لمواجهة إيه إس مانياما بطل الكونغو في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الكونغولي عصر يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

ويغيب وليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف وحسين السيد وهشام محمد عن قائمة الفريق بسبب عدم قيدهم في قائمة الفريق القارية.

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وجاءت قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - يوسف نادر

الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة

الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل

الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي

ويؤدي الفريق تدريبه الأخير في العاشرة صباح غدا الخميس، بملعب الدفاع الجوي قبل التوجه ظهرا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي للبعثة مباشرة نحو كينشاسا لخوض المباراة.

وتُقام مباراة الإياب يوم 5 ديسمبر المقبل بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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