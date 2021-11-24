حوار صلاح المطول - عن أفضل هدف سجله وهاتريك يونايتد والأرقام القياسية

اختار محمد صلاح نجم ليفربول هدفه الشهير في شباك مانشستر سيتي الشهر الماضي كأحد أفضل الأهداف التي سجلها في مشواره، وذلك في حواره المطول مع موقع ناديه.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتوج صلاح بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر أكتوبر الماضي بعدما احتل صدارة استطلاع رأي الجماهير وتلاه أليسون بيكر ثم نابي كيتا.

فوز الدولي المصري بالجائزة كان طبيعيا فقد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

وجاء حوار صلاح مع موقع ناديه الرسمي على النحو التالي:

من بين جميع الأهداف التي سجلتها في أكتوبر، هدفيك مانشستر سيتي وواتفورد ربما كانا الأبرز من الناحية الفنية، ما هي الأهداف المفضلة لديك؟

دائمًا ما أقول هدفي في سيتي لأن المباراة كانت كبيرة حقًا وكانت النتيجة متقاربة، لذلك سأختار هذا الهدف بسبب الضغط الكبير في المباراة، أعتقد أنه كان أفضل من هدفي في واتفورد.

كيف تمكنت من شق طريقك وسط كل مدافعي سيتي وماذا كان يدور في رأسك وقتها؟

بمجرد حصولي على الكرة، أحاول فقط خلق فرصة أو مراوغة وتجاوز اللاعبين. بمجرد دخول الصندوق، أحاول فقط إنهاء الهجمة في الشباك. كنت أعلم أنهم يحاولون دائمًا سد الطريق أمام قدمي اليسرى، ولهذا سددت بقدمي اليمنى هذه المرة وأعتقد أنني أنهيت الموقف بشكل جيد.

في لقاء واتفورد فعلت العكس. كنت أعرف أنهم سيتجهون لسد الطريق أمام قدمي اليمنى فذهبت إلى التسديد بالقدم اليسرى.

هل هدف سيتي هو أفضل ما سجلته على الإطلاق؟

أعتقد أن ما يجعله الأفضل هو الأجواء. لقد كانت مباراة رائعة، وكان المشجعون مذهلين للغاية والضوضاء التي سمعتها بعد الهدف تجعله أكثر تميزا، لقد سجلت بعض الأهداف الجيدة لليفربول وأضع هذا بينهم.

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Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

هل كنت تفكر في تكرار هذا الهدف أمام واتفورد في المباراة التالية؟

فكرت في الأمر حتى قبل المباراة، بمجرد أن كنت في موقف للتسديد بالقدم اليمنى، اعتقدت أن المدافع سيذهب إلى الأرض لأنه كان يتوقع مني أن أفعل ذلك كما هو الحال في مباراة سيتي، لذلك أوصلت الكرة إلى قدمي اليسرى وأنهيتها بشكل جيد. أعتقد أن الأمر كان يدور في ذهني قبل المباراة.

مدى فخرك بثلاثيتك في شباك مانشستر يونايتد؟

كانت ليلة خاصة لتسجيل ثلاثية في أولد ترافورد والفوز 5-0، كانت نتيجة رائعة بالنسبة لنا ونحن فخورون جدًا بما وصلنا إليه الآن في الدوري الإنجليزي.

كنت أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثلاثية في شباك يونايتد بملعب أولد ترافورد. ما مدى فخرك بتحطيم هذا النوع من الأرقام القياسية؟

بالطبع أنا فخور دائمًا عندما أحطم أي رقم قياسي، خاصة لكوني أول لاعب يسجل ثلاثية هناك، تسجيل الهاتريك شيء رائع، خاصة عندما يكون أمام خصم مثل الشياطين الحمر وفي ملعبهم، إنه شيء يجعلني أشعر بالفخر، لكنه شيء أعمل بجد من أجله حقًا. أنا أعمل بجد لمساعدة الفريق، وهذا أهم شيء، وأعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا".

ماذا يعني لك الفوز على أرسنال هذا الأسبوع؟

أعتقد أنه بعد أن خسرنا أمام وست هام خارج ملعبنا كان من المهم حقا العودة لطريق الانتصارات، لقد قدمنا ​​مباراة جيدة، وحققنا نتيجة جيدة للغاية.

وحصد صلاح الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس وسبتمبر.

افتتح صلاح، الذي شارك في 5 من مباريات الريدز الستة هذا الشهر، أكتوبر بأهداف فردية مدهشة ضد مانشستر سيتي ثم واتفورد.

ثم سجل ثنائية في فوز ليفربول 3-2 خارج أرضه على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ثم أحرز ثلاثيته الشهيرة في شباك مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في الفوز 5-0 على الشياطين الحمر.

قائد منتخب مصر شارك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 7.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.