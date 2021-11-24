صلاح يحصد جائزة أفضل لاعبي ليفربول للشهر الثالث على التوالي

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب شهر أغسطس 2021 في ليفربول

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة لاعب الشهر في ناديه عن شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول احتلال صلاح صدارة استطلاع رأي الجماهير وتلاه أليسون بيكر ثم نابي كيتا.

وحصد صلاح الجائزة للشهر الثالث على التوالي، بعد أن توج بها في أغسطس وسبتمبر.

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فوز الدولي المصري بالجائزة كان طبيعيا فقد حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر.

افتتح صلاح، الذي شارك في 5 من مباريات الريدز الستة هذا الشهر، أكتوبر بأهداف فردية مدهشة ضد مانشستر سيتي ثم واتفورد.

ثم سجل ثنائية في فوز ليفربول 3-2 خارج أرضه على أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ثم أحرز ثلاثيته الشهيرة في شباك مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في الفوز 5-0 على الشياطين الحمر.

قائد منتخب مصر شارك في 16 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 7.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
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