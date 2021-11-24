تأييد سجن لاعب يوفنتوس السابق 42 شهرا بسبب المافيا

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 13:30

كتب : FilGoal

ميكولي‎

أيدت المحكمة العليا في إيطاليا الحكم على فابريتسيو ميكولي لاعب باليرمو ويوفنتوس السابق بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر بتهمة الابتزاز.

فابريتزيو ميكولي

النادي : يوفنتوس

وأوضحت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن محكمة الاستئناف في مدينة باليرمو الإيطالية رفضت الاستئناف وأيدت الحكم.

وأدين ميكولي (42 عاما) بمساعدة صديقه في استرداد دين قيمته 12 ألف يورو عن طريق الاتصال بـ ماورو لوريسيلا نجل رئيس المافيا الإيطاليا أنطونيو كالديروني.

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ذكرت الشبكة الإيطالية أن "الظروف المشددة لطريقة المافيا تستبعد أي فائدة محتملة لصالح لاعب كرة القدم السابق".

ميكولي اعتزل عام 2015 بعدما لعب لأندية بنفيكا وفيورنتينا وبيروجيا وليتشي.

وخاض ميكولي 259 مباراة وسجل 103 هدفا في الدوري الإيطالي.

فابريتسيو ميكولي يوفنتوس باليرمو بنفيكا
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