تقرير مغربي يكشف سبب فسخ النصر السعودي تعاقد حمد الله

كشف موقع " le360 سبورت " المغربي تفاصيل فسخ نادي النصر السعودي لتعاقد عبد الرزاق حمد الله.

وأعلن النصر فسخ تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله أمس الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

وأوضح الموقع المغربي أن إدارة النصر سئمت من تصرفات المهاجم خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف "اللاعب تظاهر أكثر من مرة بالإصابة في المباريات الحاسمة، كما أنه يسافر إلى المغرب وسط الموسم وخارج فترات التوقف الدولي".

وأكمل "القشة التي قسمت ظهر البعير بين اللاعب والنادي، هي تورطه في تسجيل يتضمن ألفاظا نابية تجاه مسؤول نصراوي، إلى جانب سخريته من حصة تدريبية برمجها فريقه على الساعة التاسعة صباحا".

وانتقل حمد لله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطر في يوليو 2018.

وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباراة مع النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 آخرين.

وفاز حمد الله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة مع لقبين للسوبر السعودي.