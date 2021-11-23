النصر يفسخ تعاقده مع حمد الله
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 23:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر السعودي فسخ تعاقده مع المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله.
عبد الرزاق حمد الله
النادي : النصر
وأصدر النادي السعودي بيانا رسميا لإنهاء تعاقده مع المهاجم المغربي بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وجاء بيان النصر كالتالي:
"أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".
"ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة".
وانتقل حمد لله لصفوف النصر السعودي قادما من الريان القطر في يوليو 2018.
وشارك ابن الـ30 عاما في 107 مباراة مع النصر السعودي، سجل خلالها 112 هدفا وصنع 24 آخرين.
وفاز حمد الله مع النصر بلقب الدوري مرة واحدة مع لقبين للسوبر السعودي.
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النصر يفسخ تعاقده مع حمد الله 55 دقيقة | الوطن العربي