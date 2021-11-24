بوكيتينو وتين هاج يعلقان على أخبار ارتباطهما بتدريب مانشستر يونايتد

علق ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وإيريك تين هاج مدرب أياكس على أخبار ارتباطهما بتدريب مانشستر يونايتد.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة أمام واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وقال بوكيتينو في تصريحات لراديو مونت كارلو عن تدريب مانشستر: "هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن يصرف الانتباه. الشائعات موجودة، نحن بحاجة إلى التعايش معها. نحن مركزون للغاية، ونعطي 100 في المائة للحصول على أفضل ما لدينا من النادي واللاعبين. أنا سعيد جدا في باريس سان جيرمان".

وأضاف: "ما يفعله فريق آخر ليس من أعمالي، أنا بحاجة إلى التركيز على باريس سان جيرمان. لن أخطئ في الحديث. أنت تعرف كل شيء سنقوله".

وتابع "كان في الماضي عندما كنت في إسبانيول عندما قلت أن حلمي هو مقابلة السير أليكس فيرجسون، فإن أي شيء أقوله الآن سوف يساء فهمه ويخرج عن سياقه".

وواصل "كنت لاعبا في باريس سان جيرمان. أحب النادي والجماهير، نحن نقاتل في الدوري الفرنسي ودوري الأبطال".

وأتم "عقدي حتى عام 2023. هذا الموسم وموسم واحد آخر، لا أقول شيئا مختلفا. أنا سعيد جدا في باريس سان جيرمان. هذه حقيقة".

باريس سان جيرمان يستعد لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ورد إيريك تين هاج مدرب أياكس وأحد المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد على أخبار ارتباطه بالنادي الإنجليزي في المؤتمر الصحفي: "من الرائع أن يرتبط اسمك بناد مثل مانشستر يونايتد ولكن لم يتحدث معي أحد على الإطلاق".

وأضاف "أنا منشغل مع أياكس وأخطط للفوز بالألقاب هنا".

ويتولى مايكل كاريك مهمة تدريب مانشستر يونايتد لحين التعاقد مع مدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.