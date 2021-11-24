مدرب لبنان: نتابع الدوري المصري جيدا.. وهؤلاء المرشحون للفوز بـ كأس العرب

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

جمال طه مدرب لبنان

أشاد جمال طه المدرب المساعد لـ منتخب لبنان لكرة القدم بقوة المنتخب المصري رغم غياب محترفيه خلال المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب لبنان في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر والجزائر والسودان.

أخبار متعلقة
كأس العرب - الحيوانات والألوان.. سر ألقاب منتخبات البطولة عامر حسين لـ في الجول: كأس العرب سيضعنا في أزمة.. ولا يحق لي إلغاء الكأس كأس العرب - البحرين.. تبا للهدف الذهبي علاء حبيل لـ في الجول: أرشح مصر أو الجزائر لحصد كأس العرب.. والبحرين يستطيع المنافسة

وقال جمال طه عبر قناة الحياة "منتخب مصر قوي رغم غياب محترفيه في الدوريات الأوروبية، لكن الدوري المصري قوي وبطبيعة الحال سيملك المنتخب لاعبين جيدين".

وأضاف "هذه فرصة للاعبي منتخب لبنان للاحتكاك بلاعبين أقوياء من الزمالك والأهلي، لذلك أرى أننا الأكثر استفادة في المجموعة بمواجهة منتخبات مصر والجزائر والسودان".

وكشف مدرب لبنان "لدينا كثير من النواقص بسبب تواجد لاعبين في أوروبا وآسيا، هناك محترفين في قطر هم فقط من سينضموا للاعبين المحليين".

وعن هدف بلاده في البطولة أوضح "طموحنا الظهور بمستوى جيد في البداية رغم صعوبة المهمة بتواجد مصر والجزائر، وكرة القدم لا يوجد بها مستحيل".

وتابع "لدينا ظروف صعبة جدا في لبنان وبطبيعة الحال أثرت على المنتخب وكرة القدم، لكن سنكون ند قوي للمنتخبات المنافسة رغم الفوارق".

وبسؤاله عن أبرز المرشحين قال: "أعتقد أن المنتخب المصري المرشح الأول لحصد لقب كأس العرب يليه منتخب السعودية ثم تأتي منتخبات تونس والمغرب".

وأضاف "بالتأكيد تابعنا قائمة منتخب مصر وبطبيعة الحال نحن في لبنان نتابع الدوري المصري ونشاهد الزمالك والأهلي".

وواصل "دائما ما يتم متابعة مباريات الزمالك والأهلي هنا في لبنان وتلك المنافسة موجودة هنا مثل مصر وأنا أشجع نادي الزمالك".

واختتم مدرب لبنان تصريحاته "أرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية ورغم صعوبة المنافسة لكن أتمنى أن تكون من نصيبه".

جمال طه لبنان كأس العرب
نرشح لكم
حسن معتوق.. قلب لبنان النابض وأسطورته الحية مدرب لبنان: نتابع الدوري المصري جيدا.. وهؤلاء المرشحون للفوز بـ كأس العرب قبل 7 أيام من كأس العرب.. أدفوكات يرحل عن تدريب العراق خبر في الجول – الزمالك يطمئن منتخب مصر بشأن زيزو واستمراره ضمن قائمة كأس العرب قوائم كأس العرب - غياب سوني سعد وحسن معتوق عن منتخب لبنان كأس العرب - الحيوانات والألوان.. سر ألقاب منتخبات البطولة
أخر الأخبار
تياجو ألكانتارا يوضح الفارق بين كلوب وجوارديولا 39 ثاتيه | أوروبا
تشافي: خاطرت بمشاركة ديمبيلي أمام بنفيكا.. وسعيد بمستوى اللياقة البدنية 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
حسن معتوق.. قلب لبنان النابض وأسطورته الحية 26 دقيقة | كأس العرب 2021
بوكيتينو وتين هاج يعلقان على أخبار ارتباطهما بتدريب مانشستر يونايتد 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - تاوامبا يختار أفضل أهدافه مع التعاون وهل ينضم إلى الزمالك 32 دقيقة | السعودية
صلاح يبحث عن رقم قياسي جديد أمام بورتو 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب لبنان: نتابع الدوري المصري جيدا.. وهؤلاء المرشحون للفوز بـ كأس العرب 58 دقيقة | كأس العرب 2021
الحكم على بنزيمة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية فالبوينا.. وغرامة مالية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 2 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 3 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال 4 كاف يحدد موعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية لـ تصفيات كأس العالم 2022