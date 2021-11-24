مدرب لبنان: نتابع الدوري المصري جيدا.. وهؤلاء المرشحون للفوز بـ كأس العرب

أشاد جمال طه المدرب المساعد لـ منتخب لبنان لكرة القدم بقوة المنتخب المصري رغم غياب محترفيه خلال المشاركة في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب لبنان في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات مصر والجزائر والسودان.

وقال جمال طه عبر قناة الحياة "منتخب مصر قوي رغم غياب محترفيه في الدوريات الأوروبية، لكن الدوري المصري قوي وبطبيعة الحال سيملك المنتخب لاعبين جيدين".

وأضاف "هذه فرصة للاعبي منتخب لبنان للاحتكاك بلاعبين أقوياء من الزمالك والأهلي، لذلك أرى أننا الأكثر استفادة في المجموعة بمواجهة منتخبات مصر والجزائر والسودان".

وكشف مدرب لبنان "لدينا كثير من النواقص بسبب تواجد لاعبين في أوروبا وآسيا، هناك محترفين في قطر هم فقط من سينضموا للاعبين المحليين".

وعن هدف بلاده في البطولة أوضح "طموحنا الظهور بمستوى جيد في البداية رغم صعوبة المهمة بتواجد مصر والجزائر، وكرة القدم لا يوجد بها مستحيل".

وتابع "لدينا ظروف صعبة جدا في لبنان وبطبيعة الحال أثرت على المنتخب وكرة القدم، لكن سنكون ند قوي للمنتخبات المنافسة رغم الفوارق".

وبسؤاله عن أبرز المرشحين قال: "أعتقد أن المنتخب المصري المرشح الأول لحصد لقب كأس العرب يليه منتخب السعودية ثم تأتي منتخبات تونس والمغرب".

وأضاف "بالتأكيد تابعنا قائمة منتخب مصر وبطبيعة الحال نحن في لبنان نتابع الدوري المصري ونشاهد الزمالك والأهلي".

وواصل "دائما ما يتم متابعة مباريات الزمالك والأهلي هنا في لبنان وتلك المنافسة موجودة هنا مثل مصر وأنا أشجع نادي الزمالك".

واختتم مدرب لبنان تصريحاته "أرشح محمد صلاح للفوز بجائزة الكرة الذهبية ورغم صعوبة المنافسة لكن أتمنى أن تكون من نصيبه".