إنبي لـ في الجول: نرفض مواجهة بيراميدز خلال كأس العرب بدون الدوليين

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 - 01:17

كتب : بسام أبوبكر

محمود جاد الأهلي إنبي كأس مصر

رفض نادي إنبي فكرة اللعب ضد بيراميدز في الدوري المصري خلال فترة توقف المسابقة من أجل مشاركة منتخب مصر في كأس العرب المقامة في قطر.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لـFilGoal.com: "نرفض فكرة مواجهة بيراميدز في الدوري خلال بطولة كأس العرب دون لاعبينا الدوليين".

وأضاف "كيف نواجهة بيراميدز الذي سيلعب بكل لاعبيه وبكامل قوته ونحن ينقصنا لاعبان من أهم نجوم الفريق".

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وأتم تصريحاته "بالتأكيد سيكون ذلك عدم تكافؤ ولهذا نرفض اللعب ضد بيراميدز خلال فترة كأس العرب".

وكان عامر حسين المشرف على إدارة المسابقات في رابطة الأندية كشف عن اقتراح الرابطة بإقامة مباراتي إنبي ضد بيراميدز، وسموحة ضد طلائع الجيش خلال فترة كأس العرب.

بالإضافة إلى إقامة مباراة مصر للمقاصة ضد المصري خلال الفترة ذاتها. (طالع التفاصيل)

وانضم ثنائي إنبي محمود جاد ومروان داوود لقائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العرب.

ويحتل إنبي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

إنبي بيراميدز الدوري المصري
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