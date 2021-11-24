عامر حسين: بتروسبورت لن يستضيف القطبين.. وموقف عقوبة الجماهير والمباريات المؤجلة

كشف عامر حسين عن عدم استقبال ملعب بتروسبورت لمواجهات الأهلي أو الزمالك، وحصول رابطة الأندية على الموافقة باستقبال استاد المقاولون لمواجهات القطبين.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت نقل مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا من بتروسبورت إلى ملعب المقاولون العرب.

وقال عامر حسين عبر قناة صدى البلد: "حصلنا على موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباريات الكبرى التي تستضيف الأهلي والزمالك على ملعب المقاولون".

وأضاف عضو رابطة الأندية "هناك بعض الأمور في ملعب بتروسبورت ستجعل من الصعب استقبال المباريات الجماهيرية لفرق مثل الأهلي والزمالك لحين الانتهاء من بعض الاشتراطات التي طلبتها جهة الحماية المدنية وسيتم نقلها".

وبالحديث عن المباريات المؤجلة أوضح "سيتم إصدار جدول بكافة المباريات في وقت واحد، ما يؤخرنا فقط الإعلان عن موعد مباراة السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية".

وكشف عامر حسين "من الممكن أن تقام مواجهة المصري ضد مصر للمقاصة خلال فترة كأس العرب لعدم انضمام أي لاعب منهم للمنتخب، أما بيراميدز ضد إنبي فهناك لاعبان من إنبي في المنتخب وسيتم مناقشة الأمر معهم"

وتابع "في حال موافقة إنبي سيتم خوض المباراة وقت كأس العرب ولكن إن لم نحصل على الموافقة سنحترم رغبتهم ونبحث عن موعد آخر لأن ذلك حقهم والوضع أيضا ينطبق على مواجهة سموحة وطلائع الجيش".

وعن موقف الدوري وقت كأس العرب أوضح "إذا ودع منتخب مصر مبكرا من كأس العرب لن يمكننا استئناف الدوري في تاريخ مبكر لأن هناك أندية سمحت لمحترفيها بالانتقال لمنتخباتهم بالإضافة لإقامة معسكرات وإعداد خلال تلك الفترة".

وعن العقوبات شدد عامر حسين "الأربعاء ستصدر القرارات الخاصة بمباريات الجولة الخامسة، ولا يمكنني التعليق حاليا على قرار هتاف جماهير الأهلي أثناء النشيد الوطني قبل صدور القرارات".

وتابع "ندرس كافة الأمور بجميع المباريات وفقا لشريط المباراة الأصلي وتقرير الحكام والمراقبين ولا نأخذ بمقاطع فيديو خاصة".

واختتم تصريحاته "لا يمكنني التعليق على كأس مصر سواء سيتم لعبه أو إلغائه فهو خاص باتحاد الكرة، كل ما تحدثت عنه هو ضيق الوقت على كافة المباريات بسبب التوقفات ومنها 100 يوما لمنتخب مصر".