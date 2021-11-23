انتهت دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) بنفيكا.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:51
كتب : FilGoal
يستضيف برشلونة فريق بنفيكا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما بنفيكا ثالثا بـ 4 نقاط بعد مرور أربع جولات.
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نهاية المباراة
ق84 هدف ملغي لبرشلونة عن طريق أراوخو
ق67 فرينكي دي يونج يسدد رأسية ويتصدى لها حارس بنفيكا ببراعة
ق58 ممفيس ديباي يهدر هدفا محققا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43 ديمير يسدد كرة رائعة ولكن ترتطم في العارضة
ق35 هدف ملغي لبنفيكا لتجاوز الكرة خط المرمى في البداية
ق34 تيرشتيجن ينقذ رأسية ياريشتموك
ق28 حارس مرمى بنفيكا ينقذ هدفا مؤكدا من خوردي ألبا
انطلاق المباراة
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