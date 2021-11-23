تشكيل دوري الأبطال - تشافي يدفع بثلاثي دفاعي.. وديباي يقود هجوم برشلونة أمام بنفيكا
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 21:03
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه برشلونة لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف برشلونة نظيره بنفيكا علىم لعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.
وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: يوسف ديمير - جيرارد بيكيه - أراخو - كليمون لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - نيكو - جافي - فرينكي دي يونج
خط الهجوم: ميمفيس ديباي
ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بينما يحتل بنفيكا المركز الثالث بأربع نقاط.
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