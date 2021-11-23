قبل 7 أيام من كأس العرب.. أدفوكات يرحل عن تدريب العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، رحيل الهولندي ديك أدفوكات عن تدريب المنتخب.

وقال بيان صادر عن الاتحاد العراقي: "قدمَ الهولندي، ديك ادفوكات، اعتذاره رسميًا عن تكملةِ مهمته مدربا للمنتخب الوطني. وقالَ الناطقُ الرسميّ للاتحاد، أحمد عودة زامل: إن الاتحاد وافق، اليوم، على استقالةِ المدرب الهولندي ادفوكات بعد أن قدمَ الأخيرُ استقالته رسميا".

وأضافَ زامل بحسب البيان: "عبّر ادفوكات عن أسفه الشديد للنتائج المخيبة لطموحِ الجماهير العراقيّة الكريمة، وله شخصياً، بعد أن كان يأمل أن يحقق المنتخبُ الوطني تأهلاً مباشراً الى مونديال الدوحة، مؤكداً أنه سيبقى داعماً للمنتخباتِ العراقية، متمنياً لها التوفيق في المسابقاتِ والمنافساتِ كافة، وانه سيقدم خدماته المجانية مستشاراً في حال رغبَ الاتحاد بذلك".

وأكمل "زيلكو بتروفيتش سيكمل المهمة ليكون هو المدرب الأول للمنتخبِ الوطني في بطولةِ كأس العرب".

وأتم زامل "الاتحاد العراقيّ قدم الشكر والامتنان للمدرب الهولندي لما قدمه طيلة الفترة السابقة، وسيسعى جاهداً لتقديمِ جميع مقومات النجاح للملاك الفني الجديد من أجل منح دفعة معنوية عالية للاعبين في تقديم الأداء الجيد في الاستحقاقات المقبلة".

وتولى أدفوكات (74 عاما) تدريب أسود الرافدين في 6 مباريات فقط بتصفيات كأس العالم 2022.

ولم يحقق الهولندي أي انتصار مع خلال 6 مباريات مكتفيا بـ 4 تعادلات وهزيمتين.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الإمارات صاحبة المركز الثالث المؤهل للملحق.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الأولى رفقة قطر والبحرين وعُمان.

والمدرب الهولندي المخضرم البالغ 74 عاما يملك تاريخا مثيرا على مستوى الأندية ومنتخب بلاده عبر 3 ولايات.

مع منتخب هولندا قدم واحدة من أفضل نسخ الطواحين في يورو 2004 وحل حينها ثالثا بجيل ضم أريين روبن ورود فان نستلروي وإدجار ديفيز وروبن فان بيرسي وويسلي شنايدر وياب ستام وكلارنس سيدورف وإدوين فان دير سار.

قاد إيندهوفن الهولندي ورينجرز الأسكتلندي لحصد ألقاب الدوري والكأس المحلية والسوبر.

ومع زينيت الروسي استطاع أن يحقق لقب الدوري والفوز بكأس الاتحاد الأوروبي -الدوري الأوروبي حاليا- والسوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد في 2008، بجيل ضم أندري أرشافين وأناتولي تيموتشوك وبافل بوجيربنياك والبرتغالي داني.

كما سبق له قيادة منتخبات الإمارات وصربيا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، ليشد الرحال في تجربة مختلفة تماما رفقة العراق في يوليو الماضي.