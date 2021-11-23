جارديان: مانشستر يونايتد يتفاوض مع فالفيردي لخلافة سولشاير حتى نهاية الموسم

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

إيرنستو فالفيردي

دخل الإسباني إيرنستو فالفيردي مدرب برشلونة السابق دائرة ترشيحات إدارة مانشستر يونايتد لخلافة النرويجي أولي جونار سولشاير.

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سوء النتائج.

بحسب جارديان، فإن إدارة مانشستر يونايتد تحدثت مع فالفيردي لتولي مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

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فالفيردي تولى تدريب برشلونة وأتليتك بلباو وفالنسيا وإسبانيول في إسبانيا بجانب أولمبياكوس اليوناني.

سكاي سبورتس في وقت سابق أشارت إلى أن مانشستر يونايتد وضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس قائمة الترشيحات لخلافة سولشاير مع رغبة من المدرب الأرجنتيني في ذلك.

بحسب كواترو، فإن باريس سان جيرمان سيسهل مهمة انتقال بوكيتينو لمانشستر يونايتد إذا وافق زيدان على تدريب الفريق الفرنسي.

شبكة بي بي سي أشارت في وقت سابق إلى أن زين الدين زيدان غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

لا يعيش ماوريسيو بوكيتينو أفضل فتراته مع باريس سان جيرمان رغم تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي مع انتقادات لمستوى الفريق.

موقع مانشستر إيفينينج نيوز كشف في وقت سابق عن أن رغبة السير أليكس فيرجسون الأولى هي التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

يذكر أن مايكل كاريك سيتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة قبل إعلان مانشستر يونايتد عن تعيين مدرب جديد مؤقت حتى نهاية الموسم، حسب بيان النادي.

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