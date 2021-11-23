زيزو ينفرد بالصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:43
كتب : FilGoal
اشتعلت المنافسة على صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز مع نهاية الجولة الخامسة من المنافسات.
أحمد سيد زيزو
النادي : الزمالك
مروان حمدي
النادي : سموحة
وانفرد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بصدارة هدافي الدوري بعد التسجيل من ضربة جزاء أمام البنك الأهلي مستغلا تأجيل مباراة سموحة مع طلائع الجيش بسبب الأمطار. (طالع التفاصيل)
نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 21-22 حتى الآن
أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 5 أهداف.
مروان حمدي – سموحة – 4 أهداف.
علي معلول - الأهلي - 4 أهداف.
عبد الله السعيد – بيراميدز – 4 أهداف.
محمد هلال – البنك الأهلي – 4 أهداف.
وليد الكرتي – بيراميدز – 3 أهداف.
عمر السعيد – الزمالك – 3 أهداف.
أحمد رفعت – فيوتشر – 3 أهداف.
أوجوستينو مابولولو – الاتحاد السكندري – 3 أهداف.
حسن علي - المصري - 3 أهداف.
بيرسي تاو - الأهلي - 3 أهداف.
إبراهيم عادل - بيراميدز - 3 أهداف.
عبده يحيى - غزل المحلة - 3 أهداف.