عامر حسين لـ في الجول: تأجيل لقاء سموحة وطلائع الجيش بسبب حالة ملعب الإسكندرية

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش التي كان مقررا لها اليوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال حسين لـFilGoal.com:"مباراة سموحة وطلائع الجيش تأجلت بسبب تأثر أرضية ملعب استاد الإسكندرية بهطول أمطار غزيرة استمرت 6 ساعات منذ فجر الإثنين".

وأضاف "لكن لقاء الجونة والمصري في ملعب برج العرب سينطلق 8 مساء مثلما هو مقرر لأن الاستاد لم يتأثر بالأمطار مثل ملعب الإسكندرية".

وكان مقررا انطلاق المباراة الساعة 3 مساء الإثنين في استاد الإسكندرية.

لكن بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة الساحلية بات الملعب غير جاهز لاستضافة المواجهة.

ليتقرر تأجيلها لأجل غير مسمى.

ويستضيف ملعب الإسكندرية مباريات الاتحاد وسموحة وفاركو في الدوري.

وتنطلق مباراة أخرى في الدوري الساعة 3 مساء تجمع بين بيراميدز وإيسترن كومباني في ملعب 30 يونيو.