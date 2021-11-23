الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة والقنوات الناقلة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

يلتقي الأهلي مع سموحة ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

وتلعب المباراة يوم الخميس المقبل 25 نوفمبر الجاري.

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وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وتذاغ المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

ويتواجد سموحة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

الأهلي أعلن في وقت سابق غياب الثنائي علي معلول وحسام حسن عن صفوف الفريق أمام سموحة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)

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