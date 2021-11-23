الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة والقنوات الناقلة
الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 17:17
كتب : FilGoal
يلتقي الأهلي مع سموحة ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري.
وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.
وتلعب المباراة يوم الخميس المقبل 25 نوفمبر الجاري.
وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وتذاغ المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري برصيد 15 نقطة.
ويتواجد سموحة في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.
الأهلي أعلن في وقت سابق غياب الثنائي علي معلول وحسام حسن عن صفوف الفريق أمام سموحة بسبب الإصابة. (طالع التفاصيل)
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