الأهلي يفقد علي معلول وحسام حسن أمام سموحة

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 13:20

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

علي معلول الأهلي غزل المحلة

أوضح الأهلي اليوم الثلاثاء حجم إصابتي لاعبيه علي معلول وحسام حسن بعد مشاركتهما في لقاء غزل المحلة يوم الإثنين.

وأصيب اللاعبان خلال لقاء حسمه الأهلي بنتيجة 3-2.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن معلول أجرى أشعة رنين مغناطيسي وتبين إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة يحتاج علاجا من 4 إلى 5 أيام، وخلال تلك الفترة لن يشارك اللاعب في المران الجماعي.

أخبار متعلقة
فيرديناند يتحدث عن إمكانية تولي كيروش تدريب مانشستر يونايتد حوار في الجول – كريم عبده ينتقد مشهد "البودي جاردز" ويدافع عن كوكا ويكشف كيف أنقذ توتي ومتعب الأهلي وفريال أشرف وآية مدني يفوزون بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي حوار - ميسي يتحدث عن المنافسة مع رونالدو وإمكانية عودته لبرشلونة

وأجرى أيضا حسام حسن أشعة بعد إصابته بكدمة في الركبة، وتبين حاجته لبرنامج تأهيلي على مدار أسبوع قبل العودة للمران الجماعي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية صباح اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق لاستضافة سموحة يوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول 5 جولات.

الأهلي علي معلول حسام حسن سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق" الأهلي يفقد علي معلول وحسام حسن أمام سموحة لاعب غزل المحلة بعد الخسارة من الأهلي: أين حياد الحكم والمحلل والمعلق؟ مهاجم غزل المحلة يكشف لـ في الجول تعليمات مدربه عودة قبل لقاء الأهلي طلعت يوسف: المدربون يعرفون كيف يحتوي الحكام الأهلي والزمالك مواعيد مباريات الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. نهائي دوري أبطال آسيا ومباريات مصيرية في أوروبا
أخر الأخبار
نائب رئيس الزمالك لـ في الجول: الجمهور يثق في مجلس مرتضى منصور.. وسنجتمع بـ كارتيرون قريبا 17 دقيقة | مصر
قوائم كأس العرب - غياب سوني سعد وحسن معتوق عن منتخب لبنان 24 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - الحيوانات والألوان.. سر ألقاب منتخبات البطولة 45 دقيقة | كأس العرب 2021
في الجول يكشف المواد التي سيتم تعديلها في لائحة النظام الأساسي لـ اتحاد الكرة 46 دقيقة | مصر
لاعب الكاميرون: نفضل مواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم لأننا اعتدنا الفوز عليهم ساعة | تصفيات كأس العالم
الحوسني لـ في الجول: الجزائر والمغرب الأقرب للفوز بكأس العرب.. والأهم لـ عُمان الظهور المشرف ساعة | كأس العرب 2021
أليجري: مواجهة حامل لقب دوري الأبطال ومتصدر الدوري الإنجليزي ستكون تحديا كبيرا ساعة | دوري أبطال أوروبا
فتح الله: ننافس أندية عريقة عمرها 100 عام.. والسعيد "فكره سابق" ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك