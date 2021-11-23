الأهلي يفقد علي معلول وحسام حسن أمام سموحة

أوضح الأهلي اليوم الثلاثاء حجم إصابتي لاعبيه علي معلول وحسام حسن بعد مشاركتهما في لقاء غزل المحلة يوم الإثنين.

وأصيب اللاعبان خلال لقاء حسمه الأهلي بنتيجة 3-2.

وكشف أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن معلول أجرى أشعة رنين مغناطيسي وتبين إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة يحتاج علاجا من 4 إلى 5 أيام، وخلال تلك الفترة لن يشارك اللاعب في المران الجماعي.

وأجرى أيضا حسام حسن أشعة بعد إصابته بكدمة في الركبة، وتبين حاجته لبرنامج تأهيلي على مدار أسبوع قبل العودة للمران الجماعي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية صباح اليوم الثلاثاء.

ويستعد الفريق لاستضافة سموحة يوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعد فوزه في أول 5 جولات.