الإعلان عن الكرة الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2022

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 - 16:37

كتب : FilGoal

قرعة كأس أمم إفريقيا 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2022 والمقامة في الكاميرون.

وعلق "كاف" على الكرة قائلا: "تقليد – مجد – تراث – اتحاد".

وأطلق على الكرة اسم "توهو" وهي مستوحاة من الزي التقليدي للشمال الغربي في الكاميرون.

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وبحسب بعض التقارير فأن "توهو" هو "الزي التقليدي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكاميرون وكان يرتديه أفراد العائلة المالكة (رجال ونساء)"

كما يتم ارتداءه في الأعياد والمهرجانات في البلاد.

وسبق أن ارتدى فريق الكاميرون لألعاب القوى في لندن 2012 زي توهو.

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ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتبدأ البطولة في التاسع من يناير 2022 وتنتهي في السادس من فبراير من العام المقبل.

ويعد منتخب الجزائر هو حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2022
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