الإعلان عن الكرة الرسمية لـ كأس أمم إفريقيا 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2022 والمقامة في الكاميرون.

وعلق "كاف" على الكرة قائلا: "تقليد – مجد – تراث – اتحاد".

وأطلق على الكرة اسم "توهو" وهي مستوحاة من الزي التقليدي للشمال الغربي في الكاميرون.

𝗧radition. 𝗢rnate. 𝗚lory. 𝗛eritage. 𝗨nity. Help us welcome the #TotalEnergiesAFCON2021 official match ball! Help us welcome Toghu. 🤩⚽ pic.twitter.com/HbVhnHEdbK — CAF (@CAF_Online) November 23, 2021

وبحسب بعض التقارير فأن "توهو" هو "الزي التقليدي الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكاميرون وكان يرتديه أفراد العائلة المالكة (رجال ونساء)"

كما يتم ارتداءه في الأعياد والمهرجانات في البلاد.

وسبق أن ارتدى فريق الكاميرون لألعاب القوى في لندن 2012 زي توهو.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتبدأ البطولة في التاسع من يناير 2022 وتنتهي في السادس من فبراير من العام المقبل.

ويعد منتخب الجزائر هو حامل لقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في مصر عام 2019.