ديرك كاوت: هذا هو وجه التشابه الوحيد بيني وصلاح

تحدث ديرك كاوت جناح ليفربول السابق عن تألق محمد صلاح في المركز الذي لعب فيه مع الريدز من قبل.

وقال كاوت في تصريحات نشرها موقع ليفربول: "يا له من شيء رائع أن تشاهد ليفربول في أفضل حالاته أمام آرسنال مع تألق محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي العالم".

وأضاف الهولندي "لقد كنت ألعب في مركز الجناح الأيمن، مثل صلاح، هذا هو وجه التشابه الوحيد بيننا".

وتابع "عندما كنت لاعبًا، سجلت عددا من الأهداف المهمة، وربما استطعت أن أراوغ مدافع واحد، ولكن مراوغة مدافعين وثلاثة كما يفعل صلاح دائمًا كان شيئًا صعبًا بالنسبة لي. من الرائع مشاهدة صلاح وهو يفعل ذلك".

وواصل لاعب فاينورد السابق "أرقامه الفردية مذهلة هذا الموسم (16 هدفًا في 16 مباراة حتى الآن)، وكانت ممتازة في المواسم الماضية كذلك. إنه يتطور يومًا بعد يوم".

وأكمل "أسلوب لعب صلاح مناسب جدًا لفلسفة ليفربول في الضغط، حيث يقوم لاعبا الجناح بالضغط على قلبي الدفاع باستمرار. وعندما تكون الكرة بحوزة ليفربول، لا يمكنك توقع ما سيفعله صلاح".

واستمر "خلف صلاح على الجانب الأيمن تجد ترينت ألكسندر-آرنولد، والذي يقدم أفضل مستوى له بدوره. مع ميل صلاح للتوغل إلى العمق نسبيا، دائمًا ما تسنح الفرصة لترينت للتقدم إلى الأمام".

ويرى أن المدافع الشاب "كان أحد أهم لاعبي ليفربول أمام أرسنال، وليس فقط بسبب تمريرتيه الحاسمتين في الهدفين الأول والرابع".

واستطرد "ضغط ديوجو جوتا في كرة الهدف الثاني أمام آرسنال كان رائعًا. عندما تصلك الكرة تحتاج للتمهل قليلا، بعكس الحال عندما تقوم بالضغط".

وأتم "وقتما تكون الكرة بحوزتك وتكون في موقف تحتاج فيه لمراوغة أحد المدافعين ثم حارس المرمى، عليك أن تتحلى بالهدوء وتتمهل لكي تسجل الهدف، إنها مهارة صعبة، ولكن ديوجو أتقنها كما يفعل صلاح وساديو ماني دائما".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 219 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 141 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.