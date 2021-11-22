كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 23:53

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

كشف موقع كواترو الفرنسي عن شرط غريب من باريس سان جيرمان للموافقة على رحيل ماوريسيو بوكيتينو لتدريب مانشستر يونايتد.

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بسبب سوء النتائج.

بحسب سكاي سبورتس، فإن مانشستر يونايتد وضع ماوريسيو بوكيتينو على رأس قائمة الترشيحات لخلافة سولشاير مع رغبة من المدرب الأرجنتيني في ذلك.

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بحسب كواترو، فإن باريس سان جيرمان سيسهل مهمة انتقال بوكيتينو لمانشستر يونايتد إذا وافق زيدان على تدريب الفريق الفرنسي.

شبكة بي بي سي أشارت في وقت سابق إلى أن زين الدين زيدان غير مهتم بتدريب مانشستر يونايتد في الوقت الحالي.

لا يعيش ماوريسيو بوكيتينو أفضل فتراته مع باريس سان جيرمان رغم تصدره لجدول ترتيب الدوري الفرنسي مع انتقادات لمستوى الفريق.

موقع مانشستر إيفينينج نيوز كشف في وقت سابق عن أن رغبة السير أليكس فيرجسون الأولى هي التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

يذكر أن مايكل كاريك سيتولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد في المباريات المقبلة قبل إعلان مانشستر يونايتد عن تعيين مدرب جديد مؤقت حتى نهاية الموسم، حسب بيان النادي.

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