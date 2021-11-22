أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب

يرى أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي أن فريقه كان يلعب بشكل جيد أمام الزمالك في مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال ياسين عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "تعاهدنا على تحقيق نتائج جيدة للفريق هذا الموسم وعوضنا سوء التوفيق الذي واجهنا أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الزمالك".

وأضاف "كان هدفنا أن نفوز على الزمالك وكنا نلعب بثقة كبيرة ونتناقل الكرة بشكل مريح".

وأتم تصريحاته "عائلتي سعيدة بانضمامي لمنتخب مصر وأشكر كيروش على ثقته في قدراتي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه هو والجماهير".

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.