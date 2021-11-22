محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

شدد محمد دبش مدافع البنك الأهلي على أن فريقه يلعب للفوز أمام جميع فرق الدوري المصري، وذلك بعد التعادل مع الزمالك.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال دبش عبر قناة أون تايم سبورتس : "حققنا التعادل أمام فريق كبير مثل الزمالك وكنا نتمنى الفوز".

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وأضاف "أشكرالجهاز الفني واللاعبين على هذا المستوى الرائع والقتال داخل الملعب".

وأتم تصريحاته "من بداية الموسم تعاهدنا على تحقيق نتائج جيدة للفريق وهدفنا هو الفوز على أي فريق نلعب ضده".

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

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