الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

محمود الزنفلي الزمالك البنك الأهلي

يرى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز على الزمالك لكن الحظ لم يحالفهم.

محمود الزنفلي

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الزنفلي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك بعد الخسارة من سيراميكا وتعاهدنا على ذلك حتى لا نخسر مباراتين بشكل متتالي وكنا نستطيع تحقيق الفوز ولكن التوفيق لم يحالفنا في ركلة جزاء الزمالك".

أخبار متعلقة
محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري مؤتمر كارتيرون: غير راضين عن التعادل مع البنك الأهلي ولكنه ليس نهاية العالم خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب الزمالك يتعثر أمام شفرة البنك الأهلي

وأضاف "فريقنا يضم لاعبين كبار أصحاب خبرات يمنحون باقي اللاعبين ثقة كبيرة في الملعب".

وأكمل "كل لاعب في الفريق يحاول تطوير قدراته وهذا الأمر يجعلنا نلعب بمستوى ثابت".

وأتم تصريحاته مازحا "محمد دبش كان يريد أن ينهي علينا في المباراة لكنه لم يوفق".

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

البنك الأهلي محمود الزنفلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية ديانج: سعيد بمشاركتي في 100 مباراة مع الأهلي
أخر الأخبار
كواترو: شرط غريب من سان جيرمان للموافقة على تدريب بوكيتينو لـ مانشستر يونايتد.. ودور زيدان 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الهلال ضد بوهانج ستيلرز.. ليلة القبض على زعامة آسيا 25 دقيقة | تقرير في الجول
أحمد ياسين: كنا نتناقل الكرة بشكل مريح أمام الزمالك.. وأشكر كيروش بعد انضمامي للمنتخب 46 دقيقة | الدوري المصري
محمد دبش: نلعب للفوز أمام كل فرق الدوري 46 دقيقة | الدوري المصري
الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء 47 دقيقة | الدوري المصري
محمود علاء وأوباما ينفيان عبر في الجول واقعة "تعنيف ناشئ الزمالك" 58 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: إذا دافعنا فقط سنستقبل أهدافا بكل تأكيد.. وأرى أن النقطة منطقية ساعة | الدوري المصري
ديانج: سعيد بمشاركتي في 100 مباراة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 قائمة منتخب مصر لـ كأس العرب – استبعاد طارق حامد وأبو جبل.. وضم داوود وأسامة فيصل وعمر كمال