الزنفلي: كنا نستطيع تحقيق الفوز على الزمالك والحظ لم يحالفنا في ركلة الجزاء

يرى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز على الزمالك لكن الحظ لم يحالفهم.

محمود الزنفلي النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الزنفلي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 1: "استطعنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك بعد الخسارة من سيراميكا وتعاهدنا على ذلك حتى لا نخسر مباراتين بشكل متتالي وكنا نستطيع تحقيق الفوز ولكن التوفيق لم يحالفنا في ركلة جزاء الزمالك".

وأضاف "فريقنا يضم لاعبين كبار أصحاب خبرات يمنحون باقي اللاعبين ثقة كبيرة في الملعب".

وأكمل "كل لاعب في الفريق يحاول تطوير قدراته وهذا الأمر يجعلنا نلعب بمستوى ثابت".

وأتم تصريحاته مازحا "محمد دبش كان يريد أن ينهي علينا في المباراة لكنه لم يوفق".

ويحتل البنك الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط.