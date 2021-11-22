مؤتمر موسيماني - غضب عارم بسبب سؤاله عن عمار وميكيسوني

انفعل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بشدة في المؤتمر الصحفي عقب فوز فريقه على غزل المحلة وذلك بعد سؤاله عن عدم مشاركة عمار حمدي.

وحقق الأهلي فوزا مثيرا على غزل المحلة بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الخامسة من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب المحلة. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "غزل المحلة فريق قوي وأقوى من الموسم الماضي ويجب أن نحترمه وملعبهم صعب للغاية والعشب ليس في أفضل حالة ولكننا لا نشتكي من ذلك لأنهم أيضا يلعبون في نفس الملعب".

وأضاف "ليس من السهل أن يأتي أي فريق إلى المحلة ويلعب ونحن استطعنا تحقيق الفوز وسجلنا 3 أهداف".

لماذا لم يشارك عمار حمدي؟

وانفعل موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد سؤاله لماذا لم يشارك عمار حمدي في المباراة.

ورد موسيماني على السؤال قائلا: "أتقصد أن يشارك عمار ولا يشارك ميكيسوني أو عبد القادر، من الذي حصل على الركلة الحرة التي سجلنا منها هدف الفوز؟ من اللاعب الذي جاء هدف الفوز من ناحيته؟ ميكيسوني يجيد اللعب على الجناح وعمار لا يجيد ذلك".

وأتم تصريحاته "ميكيسوني لاعب في الأهلي ويمتلك نفس فرص أحمد عبد القادر والشحات في المشاركة وأنا أستبدل أي لاعب مثلما خرج أفشة وبيرسي تاو وشريف ولا يوجد لدينا نجم للفريق".