في الـ+95.. معلول يخطف فوزا قاتلا لـ الأهلي على المحلة في ملعب الغزل

حقق الأهلي انتصارا دراميا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من المسابقة والتي أقيمت بملعب المحلة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزا قاتلا ودراميا في الوقت بدل الضائع على غزل المحلة، بعدما نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94.

واستمرت انتصارات الأهلي في الدوري ليصل إلى الفوز رقم 5 على التوالي ويحافظ على الصدارة برصيد 15 نقطة.

بينما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 8 في المركز الرابع.

الفوز الأول في ملعب المحلة منذ 13 عاما

ويعد فوز الأهلي هو الأول على غزل المحلة في الدوري في ملعب المحلة منذ شهر فبراير عام 2008 عندما حقق الأحمر فوزا بهدف أمادو فلافيو.

ليكون بذلك الفوز الأول للأهلي على المحلة في ملعب الغزل منذ 13 عاما.

وكان الأهلي تعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق في مباراة لم تكتمل بسبب اقتحام جمهور المحلة للملعب في موسم 2011/2012 ليتم إلغاء اللقاء واحتساب الأهلي فائزا، قبل أن يقرر اتحاد الكرة إلغاء الدوري بالكامل.

وصف المباراة

اعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ياسر إبراهيم في خط الدفاع بدلا من حمدي فتحي الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة.

بدأ المحلة المباراة بنشاط هجومي ومن ركلة ركنية هدد مرمى الأهلي لكن الدفاع الأحمر أبعد الكرة.

وطالب الأهلي بركلة جزاء بعد ركلة ركنية نفذها معلول واصطدمت بيد مدافع المحلة لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

ومرة أخرى لعب معلول الركنية في الدقيقة 11 ليبعدها دفاع المحلة خارج منطقة الجزاء، قبل أن يردها السولية بضربة رأسية لتصل إلى بدر بانون الذي سدد الكرة وتصدى لها عمرو شعبان حارس المحلة. قبل أن يتابعها محمد شريف ويمرر الكرة إلى أفشة أمام خط المرمى ليضع الكرة في الشباك مسجلا هدف تقدم الأهلي.

ورد المحلة بتسديدة قوية في الدقيقة 13 أبعدها الشناوي قبل أن يتابعها هجوم الغزل ويعود الدفاع الأحمر ويبعد الكرة وتنتهي اللعبة بخطأ لصالح الأهلي.

وأهدر أفشة فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعدما اخترق داخل منطقة الجزاء وراوغ محمد فتح الله مدافع المحلة ثم سدد بقوة كرة أبعدها عمرو شعبان إلى ركنية.

محاولات الأهلي استمرت وانطلق بيرسي تاو بالكرة ومر من مدافع المحلة ثم مررها إلى محمد شريف الذي سدد بالقدم اليسرى كرة مرت جوار القائم.

وفي الوقت بدل الضائع انفرد بيرسي تاو بالمرمى بعد تمريرة من عمرو السولية لكن الحارس عمرو شعبان خرج من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة لكنه أخطأ في ذلك.

ليسدد تاو الكرة نحو المرمى الخالي لكنها تمر إلى خارج الملعب في فرصة خطيرة جديدة للأهلي.

وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

الشوط الثاني

ولم ينتظر الأهلي كثيرا في الشوط الثاني ليسجل الهدف الثاني الذي جاء بقدم بيرسي تاو في الدقيقة 48.

وانطلق بيرسي تاو في هجمة مرتدة مستغلا تقدم دفاع المحلة ومرر الكرة إلى أفشة الذي أعادها له مرة أخرى.

وراوغ تاو مدافع المحلة معاذ الحناوي ببراعة قبل أن يسدد الكرة في شباك عمرو شعبان مسجلا هدف الأهلي الثاني.

لكن المحلة رد سريعا وسجل هدفه الأول في الدقيقة 56 عن طريق عبده يحيى بعد عرضية من ناحية اليمين ووصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليسدد في شباك الشناوي.

وسيطرة المحلة على الكرة لبعض الوقت في محاولات لإحراز هدف التعادل.

وانطلق أفشة بالكرة ومررها إلى محمد شريف أمام المرمى الذي سدد بالقدم اليسرى لكن الحارس تصدى للكرة ومنعه من التسجيل.

وغادر محمد شريف الملعب في الدقيقة 72 وشارك بدلا منه حسام حسن.

قبل أن يتعرض حسام حسن للإصابة في الدقيقة 75 بعد تدخل قوي من يحيى حامد لاعب المحلة. ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه لويس ميكيسوني بعدما لعب 3 دقائق فقط.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالثنائي حسين الشحات وأحمد عبد القادر بدلا من بيرسي تاو وأفشة في الدقيقة 85.

دقائق مشتعلة أخيرة

واشتعلت المباراة بشكل كبير في الوقت بدل الضائع وذلك بعدما سجل غزل المحلة هدف التعادل في الدقيقة 94.

ومن ركلة ركنية قابلها عبده يحيى بضربة رأسية لتصطدم الكرة بقدم أكرم توفيق وتذهب إلى الشباك الحمراء.

ويتعادل المحلة مع الأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة.

ولعب الأهلي ضربة استئناف اللعب واندفع بقوة في محاولة إحراز هدف الفوز ليحصل لويس ميكيسوني على ركلة حرة مباشرة أمام منطقة الجزاء.

هدف أحمر قاتل

وتقدم علي معلول لينفذ المخالفة وسدد الكرة لتصطدم في الحائط البشري وتغير مسارها نحو شباك المحلة.

ليسجل الأهلي هدفا قاتلا ويحقق الانتصار الخامس على التوالي في الدوري.