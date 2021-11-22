تشكيل الزمالك – عودة المثلوثي وأوباما أمام البنك الأهلي.. وغياب السعيد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 19:09

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف يوسف أوباما في توسكر

يعود كل من حمزة المثلوثي ظهير الزمالك الأيمن، ويوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق، إلى التشكيل الأبيض الذي يواجه البنك الأهلي اليوم الإثنين.

وجلس المثلوثي وأوباما على الدكة في مباراة الإسماعيلي، ولكنها عادا للتشكيل الأساسي على حساب عبد الله جمعة الذي يعود للدكة، وأشرف بنشرقي المصاب، على الترتيب.

وخرج عمر السعيد خارج القائمة للإصابة.

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ويستمر محمد عواد حارسا أساسيا في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي

الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد أبو جبل – محمود علاء – عبد الله جمعة – حازم إمام – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – محمد أوناجم – سيد عبد الله "نيمار"

الزمالك البنك الأهلي في الدوري
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