مؤتمر تشافي: مباراة بنفيكا مصيرية.. وهذه حقيقة اهتمام برشلونة بـ بونجاح

علق الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة على أخبار اهتمام ناديه بالمهاجم الجزائري بغداد بونجاح والذي تواجد معه في السد القطري.

برشلونة يستعد لمواجهة بنفيكا في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي المؤتمر الصحفي: "أنا أكثر من راض عن المباراة الماضية، كنا جيدين للغاية حتى الدقيقة 83 ثم فقدنا السيطرة ولكن الدقائق المتبقية لعب الفريق بشكل جيد بشخصيته حتى فزنا بالمباراة. المباراة غدا ستكون صعبة جدا، لديهم مدرب رائع ولاعبون رائعون. نحن نتحدث عن دوري ابطال اوروبا والنسق سيكون عالي جدا".

وأجاب عن سؤال هل برشلونة أفضل من بنفيكا؟ "غدا سنرى ذلك. الحديث سهل للغاية، لكن يجب أن نظهره على أرض الملعب. برشلونة ليس في لحظة للظهور كصغار ولكن لكي نكون متفائلين. إذا فزنا سنتأهل لثمن النهائي، يجب أن يكون لدينا الشجاعة ونحاول الفوز بالنقاط الثلاث، فقد خسرنا المباراة الأخيرة أمام بنفيكا 3-0 ".

وتابع عن فوز بيدري بجائزة الفتى الذهبي "لنر كيف يتطور. أنا سعيد جدا من أجله، كان أدائه في سن 18 عاما استثنائيا. الجائزة إنه يمر بوقت صعب بسبب الإصابة ولكن إنه لاعب أساسي ومميز بالنسبة لنا. أتمنى أن أتمكن من الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن، لكن الشيء المهم هو أنه لا ينتكس مرة أخرى".

وواصل عن تعافى بوسكيتس: "الثلاثي مينجويزا ونيكو وبوسكيتس بخير حتى الآن. دعونا نرى كيف ستكون ردة فعلهم اليوم، لكن يجب ألا يواجهوا مشكلة في اللعب".

واستكمل عن عودة ديمبيلي "اللاعبون هم من يعرفون أنفسهم أكثر من أي أحد آخر، أعتمد دائما على ما يقولوه لي وعن شعورهم بخصوص أجسادهم".

واستطرد عن بدايته مع برشلونة "نا سعيد جدا، أنا في أفضل ناد في العالم. هؤلاء اللاعبون رائعون. لدينا فريق رائع ويمكننا التنافس ضد الجميع. يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب".

واستكمل عن أخبار اهتمام برشلونة ببغداد بونجاح "إنه لاعب استثنائي ولكنه ليس ضمن اهتماماتنا، لن أقترب إلى لاعبي السد".

وأتم عن ثنائية جارسيا وبيكيه "سيعتمد الأمر على الموقف والتباين وكيف نريد الهجوم والدفاع. لم يلعب أراوجو ولينجليت وأومتيتي يوم السبت. لدينا خمس مدافعين أقوياء وجميعهم سيكونون مفيدين بالنسبة لنا".

برشلونة يتواجد في المركز الثاني للمجموعة برصيد 6 نقاط بينما يأتي بنفيكا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.