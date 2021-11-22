مؤتمر كاريك الأول: عن خلافة سولشاير ومتى علم بإقالته

ظهر مايكل كاريك المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد للإعلام لأول مرة عقب توليه المنصب، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ويحل يونايتد ضيفا على فياريال ضمن الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء، بعد يومين من إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني.

وقال كاريك في المؤتمر الصحفي الأول له كمدرب مؤقت ليونايتد: "ما يدور في بالي الآن هو تشكيل الفريق أمام فياريال، فأنا أعرف الفريق جيدا".

وأضاف "علينا التطلع للأمام وليس النظر إلى الخلف، أنظر إلى ما يمكنني أن أفعل للتطور".

وتابع "إنه لشرف لي أن أكون في هذا المنصب، والآن ينصب تركيزي على المباراة التالية، لا أطيق الانتظار".

وتحدث كاريك عن إقالة سولشاير قائلا "يدرك أولي أن النتائج في مهنة التدريب هي كل شيء، وبقدر ما تقوم ببناء فريق جيد، فأنت لا تحصل دائما على النتائج التي تستحقها".

وأكمل "لقد عملنا مع سولشاير لمدة 3 سنوات، وكانت رؤيته وهو يفقد وظيفته أمرا صعبا بالنسبة لي وللكثير من الأشخاص داخل هذا النادي".

وكشف لاعب يونايتد السابق أنه لم يعلم باقالة سولشاير قبل الجميع، موضحا "لقد علمت بالأمر في ملعب التدريبات، قبل الإعلان عن الإقالة رسميا بدقائق، لم أكن أعلم اي شيء قبل ذلك".

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وأعلن مانشستر يونايتد عن رحيل مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير عن منصبه بشكل رسمي يوم الأحد.

وشدد النادي في بيان "أولي سيظل دائما أسطورة في مانشستر يونايتد، ونحن نشعر بالحزن أننا وصلنا لهذا القرار الصعب".

وأكمل "الأسابيع القليلة الماضية كانت مخيبة، لكنها لا يجب أن تمحي العمل الذي قام به سولشاير على مدار 3 سنوات لبناء الأساس من أجل النجاح طويل المدى".

وأردف النادي "سولشاير يرحل مع شكرنا المخلص على مجهوده كمدرب، وكل تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل. مكانه في تاريخ النادي دائما ما سيكون محفوظا، ليس فقط كلاعب بل كرجل رائع ومدرب منحنا الكثير من اللحظات الجيدة. سيكون دائما مرحبا به في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد".

وأتم النادي بيانه "مايكل كاريك سيقود الفريق في المباريات المقبلة، بينما يبحث النادي عن تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم".

ولم يفز سولشاير سوى مرة وحيدة في آخر 7 مباريات للفريق في الدوري، وآخر هزائمه كانت ضد واتفورد بنتيجة 4-1 أمس السبت.

ويترك سولشاير يونايتد في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر يونايتد في 19 ديسمبر 2018، كمدرب مؤقت خلفا للراحل آنذاك جوزيه مورينيو.

وفاز سولشاير في 14 من أول 19 مباراة له مع الفريق، ليحصل على عقد مدته 3 سنوات في تدريب يونايتد، وحينها أنهى الدوري المركز السادس.

وفي الموسم التالي، أعاد سولشاير يونايتد إلى دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثالث، للمرة الأولى منذ رحيل سير أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق.

وفي الموسم الماضي، أنهى الدوري وصيفا لمانشستر سيتي وحل وصيفا للدوري الأوروبي بعد خسارة أمام فياريال بركلات الترجيح، قبل أن يبدأ موسمه الكارثي الحالي.