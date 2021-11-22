تشكيل الدوري - رمضان وإكرامي يقودان بيراميدز.. وعرفة السيد في هجوم إيسترن كومباني

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 14:12

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لبيراميدز

أعلن كل من إيهاب جلال مدرب بيراميدز وعلاء عبد العال مدرب إيسترن كومباني تشكيل فريقيهما في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويلتقي بيراميدز مع إيسترن كومباني على ملعب الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ودخل رمضان صبحي وشريف إكرامي في تشكيل بيراميدز الأساسي، كما يلعب فخر الدين بن يوسف للمرة الأولى بشكل أساسي.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

الحارس: شريف إكرامي

الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: نبيل عماد دونجا - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - محمود وادي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - حسين السيد - دودو الجباس - محمود صابر.

بينما جاء تشكيل إيسرتن كومباني كالآتي:

الحارس: عمرو حسام

الدفاع: عاصم سعيد - أسامة العزب - خالد مصطفى - أحمد داهش

الوسط: كريم خميس - مودي ناصر - أحمد السعيد - بينجامين أفوتو

الهجوم: محمد حسن - عرفة السيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد بوسكا - محمود صقر - الحسيني طه - أحمد أبو بكر - كما أبو الفتوح - صلاح عاشور - أحمد تمساح - محمد عصام - ستيفان كواسيه.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 بدون رصيد من النقاط.

بيراميدز إيسترن كومباني الدوري المصري الممتاز
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