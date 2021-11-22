قوائم كأس العرب - إسماعيل مطر على رأس قائمة الإمارات

كشف الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات قائمته النهائية المشاركة في بطولة كأس العرب أواخر هذا الشهر.

وتواجد المخضرم إسماعيل مطر البالغ من العمر 38 عاما على رأس القائمة.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 30 نوفمبر الحالي إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

ويتواجد منتخب الإمارات في المجموعة الثانية رفقة تونس وسوريا وموريتانيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: علي خصيف - خالد عيسى - محمد الشامسي.

الدفاع: بندر الأحبابي - محمد برغش - محمد العطاس - عبد العزيز هيكل - محمود خميس - شاهين عبد الرحمن - وليد عباس - مهند سالم - ماجد راشد.

الوسط: إسماعيل مطر - علي سالمين - عبد الله حمد - عبد الله رمضان - طحنون الزعابي - محمد جمعة - خليل الحمادي.

الهجوم: كايو كانيدو - علي مبخوت - علي صالح - سبيستيان تيجالي.

ويبدأ المنتخب الإماراتي معسكره يوم الأربعاء قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل.

ويبدأ مشوار المنتخب الأبيض في البطولة بمواجهة سوريا يوم 30 نوفمبر ثم يلعب ضد موريتانيا يوم 3 ديسمبر وتونس يوم 6 ديسمبر.