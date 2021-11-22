أثلتيك: بعد إقالته من نيوكاسل.. بروس مستعد لتدريب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد السابق بفرصة تولي قيادة مانشستر يونايتد بصورة مؤقتة لنهاية الموسم الحالي.

وأعلن مانشستر يونايتد إقالة مدربه أولي جونار سولشاير أمس -الأحد- إثر الخسارة الأخيرة على يد واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدفين، وهي الخسارة الخامسة في آخر 7 مباريات في البريميرليج.

وسيتولى مايكل كاريك تدريب الفريق لبضع مباريات قادمة، قبل أن يتم الاستقرار سواء على مدرب دائم أو مدرب مؤقت لنهاية الموسم.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن بروس سيكون مهتما للغاية بالحصول على المقعد المؤقت لنهاية الموسم في أولد ترافورد.

ولا يملك بروس أي عقد في الوقت الحالي بعد إقالته من تدريب نيوكاسل يونايتد، والذي تم عقب صفقة استحواذ التحالف المالي بقيادة صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

ويعتقد بروس -60 عاما- أنه قادر على إعادة الاستقرار لغرفة الملابس في ناديه القديم، الذي لعب بصفوفه لمدة 9 مواسم، وكان عنصرا هاما في النجاحات الأولى للمدرب التاريخي سير أليكس فيرجسون، متوجا معه بلقب الدوري 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات أيضا قبل رحيله في صيف 1996.

الآن وبعد 25 عاما، أقيل سولشاير بعد العديد من الهزائم المخزية، أبرزها الخسارة أمام ليفربول بخماسية نظيفة أولد ترافورد.

يذكر أن اسم مانشستر يونايتد يرتبط بالعديد من المدربين في الوقت الراهن، على رأسهم ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان وبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي وزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق.