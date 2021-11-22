رسالة رونالدو الوداعية لـ سولشاير.. وتقارير تزعم عدم رضاه عن هذا القرار

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 13:19

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو وأولي جونار سولشاير

نشر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة وداعية للمدرب أولي جونار سولشاير الذي أعلنت إدارة الشياطين الحمر رحيله أمس -الأحد- نظرا لسوء النتائج.

وكتب رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" كان مهاجمي حين أتيت أول مرة إلى أولد ترافورد، وكان مدربي منذ عودتي إلى مان يونايتد".

وأضاف "أتمنى له الأفضل أيا يكن ما تحمل الحياة له. حظا طيبا يا صديقي، فأنت تستحقه".

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في الإطار ذاته وعكس التقارير الصحفية التي صدرت مؤخرا وتبنت رواية أن رونالدو أحد أبرز اللاعبين الذين لا يشعرون بالرضا عن قيادة سولشاير للفريق، سارت صحيفة "آس" الإسبانية عكس التيار..

وزعمت الصحيفة الإسبانية نقلا عن تقارير أخرى أن رونالدو ليس سعيدا برحيل سولشاير، وأنه لم يكن يرغب في الإطاحة بالمدرب النرويجي.

وعاد رونالدو إلى الشياطين الحمر في أغسطس الماضي بعد 12 عاما على رحيله للمرة الأولى في 2009 إلى ريال مدريد، الذي قضى معه 9 سنوات ثم انتقل إلى يوفنتوس في 2018 ليقضي معه 3 سنوات.

يذكر أن سولشاير تسلم المهمة بصورة مؤقتة في 2018 خلفا لجوزيه مورينيو، ثم منح عقدا دائما ولكنه لم ينجح في التتويج بأي بطولة، ليصل إلى المنعطف الأسوأ بتحقيق مانشستر يونايتد لفوز وحيد في آخر 7 مباريات في البريميرليج.

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