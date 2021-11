رسالة رونالدو الوداعية لـ سولشاير.. وتقارير تزعم عدم رضاه عن هذا القرار

نشر كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد رسالة وداعية للمدرب أولي جونار سولشاير الذي أعلنت إدارة الشياطين الحمر رحيله أمس -الأحد- نظرا لسوء النتائج.

وكتب رونالدو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" كان مهاجمي حين أتيت أول مرة إلى أولد ترافورد، وكان مدربي منذ عودتي إلى مان يونايتد".

وأضاف "أتمنى له الأفضل أيا يكن ما تحمل الحياة له. حظا طيبا يا صديقي، فأنت تستحقه".

في الإطار ذاته وعكس التقارير الصحفية التي صدرت مؤخرا وتبنت رواية أن رونالدو أحد أبرز اللاعبين الذين لا يشعرون بالرضا عن قيادة سولشاير للفريق، سارت صحيفة "آس" الإسبانية عكس التيار..

وزعمت الصحيفة الإسبانية نقلا عن تقارير أخرى أن رونالدو ليس سعيدا برحيل سولشاير، وأنه لم يكن يرغب في الإطاحة بالمدرب النرويجي.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.

Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX