أسامه نبيه: هناك مسؤول في الزمالك ضحى بلاعبين من أجل ابنه

كشف أسامة نبيه المدرب العام السابق للزمالك أسباب رحيله عن الفريق عقب التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، وزعم أن هناك مسؤولا في القلعة البيضاء قرر الاستغناء عن لاعبين إثنين من أجل وجود ابنه مع الفريق.

وصرح نبيه "هناك مسؤول كبير في النادي ضحى بأحمد عيد وأحمد محمود من أجل ضم نجله للفريق وتم عمل عقد كبير له وهو يتدرب مع الفريق الأول بدون أن يتم قيده بسبب وقف القيد (دي طابونة)".

وتطرق لأسباب رحيله عن الفريق بالقول عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"قبل نزولي للتدريب يوم 12 مارس، ذهبت لباتريس كارتيرون في الفندق، أخبرته أن لديه رد فعل كبير بين الشارع الزملكاوي بسبب رحيله من قبل، لذلك سيكون لديك مشكلة مع جماهير الزمالك في ذلك الأمر. ثانيا، سيقولون إنني الرجل الذي سيصبح شوكة في ظهرك ولكن أنا لست كذلك نهائيا".

واستمر "كارتيرون أخبرني بأنه يعمل هنا منذ أربع أعوام، وأن الناس أخبرته بأنني شخص محترم وأمين، وسرنا على تلك الشاكلة وبعد شهر ونصف أخبرني بأن الناس تقول إنني أتحدث كثيرا ولكن أنا لم أكن أتحدث في الإعلام نهائيا في تلك الفترة ولذلك لا أعرف من أين جاء بتلك الأحاديث، لذلك أخبرته أنني سأفعل ما قلته في اليوم الأول بأنني لن أعمل معه إذا كانت تلك هي قناعاته عني وسأتركه يعمل بأريحية، وأخبرت مجلس الإدارة بذلك ولكنهم أقنعوني بالعودة للمعسكر، وأخبرته بذلك وتم إغلاق الموضوع وهو علم بأنني واضح وصريح، الأجانب يحبون ذلك".

وتابع "بعد ذلك الموقف قررت أنه في حالة تتويجنا بالدوري سيكون الموضوع منتهي وسأرحل عن منصبي، لأن قلقه مني سيظل متزايدا ولن يزول حتى مع تحقيقي للنجاح برفقته".

وعن نظام اختيار حارس المرمى في الزمالك قال:"في بداية فترتنا، كان هناك صراع صحي بين حراس الزمالك من أجل المشاركة، ولكن الصراع بدأ في التزايد، جلسنا معهم واقترحت عليهم بأن من يخطئ سيجلس على مقاعد البدلاء وهو ما وافقوا عليه لذلك كان القرار من اختيارهم".

وأوضح "مشكلتنا كانت أن الثلاثة حراس كانوا رقم واحد لأن مستواهم جميعا كان مميزا، لذلك كنا نحتار معهم ولذلك حملناهم مسؤولية اختيارهم وكان كل واحد فيهم يلعب من أجل إثبات نفسه والتنافس فيما بينهم أخرج منتجا جيدا".

وأضاف "جنش لم يتم التضحية به، أدى بشكل رائع مع الزمالك ولكن كان هنالك موقف كان لا بد من اتخاذ قرار فيه، وكان المفضل أن يخرج لموسم على سبيل الإعارة لأن المعاملة كانت ستكون صعبه بينه وبين كارتيرون خلال هذا الموسم، ومن الأحاديث التي كنا تحدثنا فيها أن كل واحد يجب أن يكون مركزا في تصرفاته داخل وخارج الملعب".

عمل نبيه مساعدا لكارتيرون في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن منصبه.

ولم يعين الزمالك أحدا بدلا منه.

وفاز الزمالك في 3 مباريات وخسر واحدة في خضم حملة دفاعه عن لقب الدوري في الموسم الجاري.

ويستضيف الإثنين فريق البنك الأهلي في الجولة الخامسة.