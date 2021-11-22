عامر حسين لـ في الجول: كأس العرب سيضعنا في أزمة.. ولا يحق لي إلغاء الكأس

نفى عامر حسين عضو رابطة الأندية ورئيس لجنة المسابقات إعلانه إلغاء الموسم الماضي من كأس مصر مؤكدا أن ذلك ليس من اختصاص اللجنة.

ولم يكتمل كأس مصر للموسم الماضي حتى الآن إذ ينتظر بتروجت في نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأهلي ضد بيراميدز، بينما الزمالك يواجه أسوان في نصف النهائي.

وكشف عامر حسين عن أزمة منتظرة في جدول الدوري بعد قرار المشاركة بالفريق الأول لمنتخب مصر في كأس العرب.

وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "أتعجب من ترويج إعلاني إلغاء الموسم الماضي من كأس مصر، هذا أمر غير صحيح وليس من اختصاص رابطة الأندية من الأساس وتم تحريف كلامي".

وتابع عامر حسين "كأس مصر تابع لاتحاد الكرة لذلك هو صاحب القرار في المسابقة سواء باستكمالها أو إلغائها".

وشدد رئيس لجنة المسابقات "هل من اتخذ قرار مشاركة المنتخب الأول في البطولة العربية مستوعب الأزمة التي ستحدث؟ سنجد صعوبة في جدول الدوري".

وكشف "سنتوقف لكأس العرب لمدة 23 يوما ثم 45 يوما من أجل بطولة أمم إفريقيا وهو ما يضعنا في أزمة كبيرة لتسكين المباريات المقبلة".

واختتم تصريحاته "تحدثت منذ موافقتنا على المشاركة في كأس العرب وقت لجنة عمرو الجنايني أن الأفضل المشاركة بمنتخب الشباب".

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب بالفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 من ديسمبر المقبل.

ويشارك منتخب مصر بالفريق الأول دون اللاعبين المحترفين في منافسات كأس العرب.