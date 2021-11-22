أين بينج شواي؟

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 - 00:25

كتب : FilGoal

بينج شواي

تصدرت لاعبة التنس الصينية بينج شواي أغلفة الصحف الرياضية العالمية اليوم السبت، ليس لتحقيقها إنجاز بل لاختفاءها.

وانضم كبار نجوم عالم التنس، وأبرزهم ناعومي أوساكا وسيرينا ويليامز ونوفاك دجوكوفيتش لمساندة زميلتهم في محاولة الحصول على إجابة.

بينج اختفت بعد أسبوعين من اتهام تشانج قاولي نائب رئيس الوزراء الصيني السابق وشي جين بينج مساعد الأمين العام بالاعتداء الجنسي عليها.

في 2 نوفمبر الجاري كتبت بينج رسالة عبر موقع Webio الصيني الشهير (مرادف لتويتر في الصين) تدوينة طويلة قالت فيها إنها أُجبرت على ممارسة الجنس قبل 3 سنوات مع تشانج.

ومن ثم تم حذف المنشور سريعا في أقل من 30 دقيقة.

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