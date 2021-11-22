وكيل معروف يوسف: إدارة الزمالك لم تلتزم باتفاقنا.. وسنستكمل القضية

أعرب أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف عن استيائه من طريقة التعامل التي حدثت بينه وبين الزمالك.

معروف يوسف النادي : البنك الأهلي الزمالك

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع معروف يوسف لتسوية أزمة مستحقات اللاعب المتأخرة بعد شكوى النادي في المحكمة الرياضية.

وقال وكيل أعمال معروف يوسف عبر أون تايم سبورتس 2: "أسوأ تعامل كان التعامل خلال المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، أهدرنا الوقت فبعد اتفاقنا لم نحصل على المستحقات".

وتابع "تم الاتفاق بيننا وبين حسين السيد عضو إدارة الزمالك وأعلنا ذلك في الإعلام وأن استلام المستحقات يوم 15 من الشهر الجاري، ويوم 13 اتصل بي حسين السيد وأبلغني أن الحصول على المستحقات غدا".

وكشف وكيل معروف يوسف "فوجئت في اليوم التالي باتصال أن حسين السيد يعتذر عن سداد المستحقات ومطالبتي بالعودة إلى المحكمة الرياضية".

وأضاف أسامة فرحات "كان من المفترض أن أرد على المحكمة الرياضية قبل 5 أيام من تسلم المستحقات ورفضت الرد عليهم حتى لا تكن خيانة".

وواصل وكيل معروف يوسف "ضاع علينا الرد ولكن لا توجد مشكلة القضية ستسكمل وسنعود للمحكمة الرياضية".

وعن القيمة المالية أوضح "لنا مستحقات لدى نادي الزمالك مقدرة بأكثر من 8 مليون جنيه وكنا نصل لاتفاق بالحصول على 3.5 أو 4 ملايين فقط".

وشدد أسامة فرحات "لا أقول أن ذلك أسوأ تعامل لأن اللجنة رحلت لأن عضو الإدارة سيترشح للانتخابات وكان من المفترض الالتزام بما دار بيننا".

واختتم تصريحاته "معروف يوسف وافق على تسوية مستحقاته لأنه لا يريد مشاكل مع نادي الزمالك وهو كان يرفض الشكوى وأنا من اقنعته ليحصل على المستحقات".

معروف يوسف لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل معارا إلى عدة فرق، ثم الانتقال إلى البنك الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ28 عاما توج مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.